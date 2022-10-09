Каминг-аут испанского футболиста Касильяса оказался фейком | 360°

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Каминг-аут испанского футболиста Касильяса оказался фейком

Испанский футболист Касильяс извинился за фейк о каминг-ауте

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Каминг-аут испанского футболиста Икера Касильяса оказался фейком: кто-то взломал его аккаунт, сообщил спортсмен в Twitter. Он извинился перед подписчиками.

«Взломанный аккаунт. к счастью, все в порядке. Извиняюсь перед всеми моими подписчиками. И, конечно же, еще больше извинений — перед ЛГБТ-сообществом», — написал он.

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Прошлый твит, в котором Касильяс якобы признается, что он гей, уже удален.

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Стоит отметить, что футболист был женат, однако год назад развелся с испанской телеведущей Сарой Карбонеро.

Футбольный вратарь Икер Касильяс, чемпион мира и двукратный чемпион Европы, играл в мадридском «Реале» с 1999 по 2015 год. В составе этой команды он провел 725 матчей пять раз побеждал на чемпионате Испании, два раза — на Кубке Испании, четыре — на Суперкубке. При этом президент «Реала» Флорентино Перес однажды назвал его принятие в команду «большой неудачей», а самого спортсмена — «одним из величайших аферистов», писал RT.

Играя в составе «Порту», Касильяс два раза выиграл чемпионат Португалии и по одному разу — Кубок и Суперкубок страны. Международная федерация футбольной истории и статистики пять раз признавала его лучшим вратарем мира.

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Футбол

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