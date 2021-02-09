«Каминг-аут дипломатии». Бизнесмен Пригожин объяснил ЛГБТ-флаги на посольствах США

Российский бизнесмен Евгений Пригожин уверен, что решение госсекретаря Энтони Блинкена поднять радужные флаги над посольствами США — не что иное, как «каминг-аут» американской дипломатии. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По мнению бизнесмена, подобные события говорят лишь об агрессивной гомосексуальной позиции, которую заняли представители дипломатического ведомства США и американские власти.

«Я отдаю дань уважения американской дипломатии за ее агрессивную гомосексуальную позицию. Теперь каждый будет знать наверняка, что при встрече с официальными лицами США чрезвычайно важно не только никогда не поворачиваться к ним спиной, но и держать штаны обеими руками», — пишет Пригожин.

Также предприниматель уверен, что не все страны оценят подобный жест со стороны американских дипломатов и согласятся с их позицией по данному вопросу.

«Мы, гетеросексуалы, в шоке! Символично, что флаги ЛГБТ будут подняты не только в Америке, но и во всем мире. Нидерланды, Франция, Великобритания, Германия и все другие либеральные страны, наклонитесь, Байден идет и несет с собой знамя демократии», — отметил бизнесмен.

Напомним, что ранее госсекретарь Энтони Блинкен отменил указ бывшего президента США Дональда Трампа о запрете вывешивания на фасады зданий американских посольств флагов с символикой ЛГБТ. По решению Блинкена, теперь во всех странах, где имеются диппредставительства США, дипломаты могут вывесить флаги ЛГБТ-сообщества.

Отметим, что летом 2020 года в Москве американское посольство уже вывешивало радужный флаг над входом в здание. Тогда это событие расценили как провокацию, оно вызвало возмущение в российском обществе.