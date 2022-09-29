Камеры видеонаблюдения не используют для поиска уклонистов, заявили в Госдуме | 360°

Все новости

Мир

29 сентября 2022, 21:25

Польша внесла «Газпром экспорт» в санкционный список

Власть

29 сентября 2022, 21:24

Путин вынесет вопрос о диверсиях на «Северных потоках» на срочное обсуждение Совбеза ООН

Реклама

Культура

29 сентября 2022, 21:17

Том Хэнкс намерен опубликовать свой первый роман в 2023 году

Спорт

29 сентября 2022, 21:17

Биатлонный фестиваль состоится в ЯНАО

Происшествия

29 сентября 2022, 21:06

Мужчина изрезал жительницу Крыма ножом в порыве ревности

Общество

29 сентября 2022, 21:06

Специалисты СберМаркет выяснили, что россияне любят чай больше кофе

Происшествия

29 сентября 2022, 21:06

Пять человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Петербурге

Культура

29 сентября 2022, 21:06

Летний дворец Петра I в Петербурге закроется 1 октября

Криминал

29 сентября 2022, 21:05

Подозреваемого в изнасиловании задержали в Петербурге

Общество

29 сентября 2022, 21:05

Камеры видеонаблюдения не используют для поиска уклонистов, заявили в Госдуме

Читать 360tv в

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов опроверг информацию о том, что уличные камеры видеонаблюдения массово используются для поиска уклонистов, однако не исключил, что полицейские могут использовать камеры по личной инициативе. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам депутата, технология распознавания лиц используется только для поиска преступников. Он добавил, что люди добровольно записываются на фронт и приходят в военкомат по повесткам, поэтому такой необходимости нет.

Реклама

«Это, может быть, кто-то из сотрудников полиции решил выслужиться перед начальством, это не будет носить массового характера», — добавил Свинцов.

Реклама

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама