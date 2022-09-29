Камеры видеонаблюдения не используют для поиска уклонистов, заявили в Госдуме | 360°

Общество 29 сентября 2022, 21:05 Поделиться Telegram

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Viber Камеры видеонаблюдения не используют для поиска уклонистов, заявили в Госдуме

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Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов опроверг информацию о том, что уличные камеры видеонаблюдения массово используются для поиска уклонистов, однако не исключил, что полицейские могут использовать камеры по личной инициативе. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам депутата, технология распознавания лиц используется только для поиска преступников. Он добавил, что люди добровольно записываются на фронт и приходят в военкомат по повесткам, поэтому такой необходимости нет.

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«Это, может быть, кто-то из сотрудников полиции решил выслужиться перед начальством, это не будет носить массового характера», — добавил Свинцов.

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