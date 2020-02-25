Камеры начали ставить в православных храмах. Что ни сделаешь ради «заботы об имуществе»
Такое заявление сделала руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Она рассказала, что камеры начали массово ставить после постановления правительства. Однако во многих храмах они стояли и раньше.
Во многих храмах видеокамеры давно установлены для предотвращения хищений как церковного имущества, так и личных вещей прихожанКсения (Чернега).
Ксения (Чернега) подчеркнула, что видеонаблюдение установят с учетом «внутренних установлений» РПЦ. Камеры не появятся в алтарях и местах исповеди. В братских и сестринских корпусах монастырей, а также в тех местах церкви, куда простым прихожанам не пройти, видеонаблюдение можно изменить на периодические обходы.
Она также рассказала, что ставить камеры начнут только в тех церквях, которые вмещают от 500 человек. В храмах, где богослужения и религиозные обряды проходят реже одного раза в неделю, видеонаблюдение не появится. Решение о том, что камеры не нужны, будет принимать правящий архиерей или уполномоченное им лицо, который и возглавляет эту церковь.
Ксения (Чернега) напомнила, что при необходимости видеонаблюдение можно будет отключить в любой момент. По решению настоятеля, наблюдение не будет вестись во время крещения, венчания или отпевания — индивидуальных обрядов, где не присутствует большое число прихожан одновременно. Игумения подчеркнула, что постановление правительства касается только публичных богослужений и обрядов.