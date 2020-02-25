Камеры начали ставить в православных храмах. Что ни сделаешь ради «заботы об имуществе»

В православных церквях начали устанавливать камеры видеонаблюдения. Представительница Московской патриархии объяснила, что это делается для предотвращения краж не только имущества храма, но и личных вещей прихожан.

Такое заявление сделала руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Она рассказала, что камеры начали массово ставить после постановления правительства. Однако во многих храмах они стояли и раньше.

Во многих храмах видеокамеры давно установлены для предотвращения хищений как церковного имущества, так и личных вещей прихожан Ксения (Чернега).

Ксения (Чернега) подчеркнула, что видеонаблюдение установят с учетом «внутренних установлений» РПЦ. Камеры не появятся в алтарях и местах исповеди. В братских и сестринских корпусах монастырей, а также в тех местах церкви, куда простым прихожанам не пройти, видеонаблюдение можно изменить на периодические обходы.

Она также рассказала, что ставить камеры начнут только в тех церквях, которые вмещают от 500 человек. В храмах, где богослужения и религиозные обряды проходят реже одного раза в неделю, видеонаблюдение не появится. Решение о том, что камеры не нужны, будет принимать правящий архиерей или уполномоченное им лицо, который и возглавляет эту церковь.

Ксения (Чернега) напомнила, что при необходимости видеонаблюдение можно будет отключить в любой момент. По решению настоятеля, наблюдение не будет вестись во время крещения, венчания или отпевания — индивидуальных обрядов, где не присутствует большое число прихожан одновременно. Игумения подчеркнула, что постановление правительства касается только публичных богослужений и обрядов.