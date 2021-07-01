Камеры на российских дорогах начнут определять злостных нарушителей

ГИБДД разрабатывает информационную систему, которая автоматически сможет определять злостных нарушителей правил дорожного движения. Она будет вычислять и угнанные машины.

Новая система сможет получать информацию с камер, которые будут считывать весь поток автомобилей и определять водителей, которые нарушали правила много раз, а сотрудники ГИБДД будут их останавливать и проверять. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу российской Госавтоинспекции Михаила Черникова на пресс-конференции.

«Такая система, у нас она создается, я надеюсь, до конца года наши разработчики такой инструментарий нам дадут и мы будем его использовать», — сказал глава ГИБДД.

Он отметил, что новая система поможет оперативно выявлять не только злостных нарушителей, но и водителей, находящихся в розыске, и определять угнанные машины.

Ранее глава ГИБДД сообщил, что инспекторов оснастят оборудованием, которое может за несколько секунд определить пьяных водителей, сообщала «Газета.ru». Новые приборы у сотрудников Госавтоинспекции появятся уже в следующем году.