Камеру наблюдения нашли в туалете Мариинского театра. Охранник попросил никому не говорить

Петербурженка обнаружила камер наблюдения в женском туалете второй сцены Мариинского театра. Когда она позвала охранника, чтобы тот объяснил находку, мужчина попросил никому о ней не говорить, забрал камеру и выбросил ее в Крюков канал.

Жительница Петербурга, которая нашла устройство наблюдения, рассказала об этом «Фонтанке». Она пояснила, что увидела камеру в нише для туалетной бумаги — туда никто не заглядывает, потому что рядом с ней установлен аппарат с салфетками.

«Из-за того, что я на коляске, у меня другой угол обзора и я ее заметила. Сразу вытащила, но очень долго не могла поверить, что это камера», — рассказала женщина.

Она отметила, что устройство пищало у нее в руках, а значит, вероятнее всего, работало и фиксировало происходящее. Петербурженка показала устройство подруге, которая ждала в коридоре — та сразу поняла, что это камера. Вместе женщины позвали охранника, который был неподалеку, и попросили его объяснить ситуацию.

Он начал говорить что-то бессвязное, у него затряслись руки. Зашел, открыл дверцу в туалете, даже не спросил, где мы ее нашли, и убежал. Подруга вызвала полицию Жительница Петербурга.

Петербурженка рассказала, что после этого больше не видела охранника. Администраторы, к которым женщины обратились за разъяснениями, тоже не знали, что делать в этой ситуации. Позже посетительницам рассказали, то охранник, который убежал с камерой, выбросил ее в Крюков канал, потому что «испугался». Их также уверили, что его временно отстранили от работы.

Когда правоохранители приехали в театр, петербурженка написала заявление с просьбой «принять меры в отношении охранника или другого лица, которое установило камеру». По ее словам сотрудника, который убежал от женщин с камерой, полицейские забрали в отдел полиции для дачи объяснений.