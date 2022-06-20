Водителям рассказали, в каких случаях можно отменить назначенный камерой штраф

Назначенный камерой видеофиксации штраф водителю может быть несправедливым из-за сбоев в системе. Юрист Юлия Заплатникова рассказала Life, как обжаловать такой штраф и какой штраф можно отменить.

На обжалование штрафа, назначенного камерой, водителю дается 10 дней. Почти гарантированно штраф отменят в нескольких случаях: если штраф пришел за проданный, но не поставленный на учет новым собственником автомобиль; камера неправильно определила госномер авто; камера приняла за автомобиль его тень или другие предметы.

Также наказание признают недействительным, если водитель выехал на красный сигнал светофора вынужденно — например, по указанию регулировщика; если остановка была совершена в неположенном месте по требованию сотрудника ГИБДД. Чтобы штраф отменили нужно подать письменную жалобу в ГИБДД. Такая жалоба подается лично или направляется почтой.

«Гораздо более оперативный способ — подача жалобы через портал госуслуг. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, перейти в раздел «Штрафы ГИБДД» и выбрать пункт «Получить услугу», — отметила юрист.