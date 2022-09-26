Камчатскому центру по борьбе со СПИДом выделили новое оборудование | 360°

Общество 26 сентября 2022, 19:10 Поделиться Telegram

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Viber Камчатскому центру по борьбе со СПИДом выделили новое оборудование

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Новый аппарат, диагностирующий клетки — проточный цитофлюориметр — поставили в Камчатский центр по борьбе со СПИДом. Об этом сообщил ОТР.

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Аппарат выделили региону по программе «Развитие здравоохранения». С его помощью можно не только выявлять иммунный дефицит, но и прогнозировать лейкозы и другие заболевания. Обследовать на новом оборудовании будут и детей, и взрослых.

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