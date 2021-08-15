Камчатский министр сравнил Забайкалье с задницей мира

Глава Минприроды Камчатки Алексей Кумарьков ушел в отпуск и отправился вместе с семьей в путешествие, посетив Забайкалье. Чиновника настолько возмутило качество дорог в поселке Петровск-Забайкальский, что он назвал это место «ж**ой мира».

Три дня назад Кумарьков разместил в Instagram пост с жалобой на дороги в Петровске-Забайкальском. Он посетовал, что ему пришлось проехать 558 километров за день, часть пути при этом пролегала по гравийным дорогам, за что чиновник «поблагодарил» навигатор.

«Если есть в мире ж**а, то это здесь. P. S. Речь исключительно про дороги», — написал Кумарьков.

Источник фото: Instagram

Накануне Кумарьков внес пояснения, заявив, что Забайкалье — потрясающее место с красивой природой и тысячелетней историей, но это не отменяет претензий к дорогам.

«Но в части дорог в этом месте, основанном в 1789 году указом Екатерины II, действительно полные, как вы выразились, ягодицы, и я это отметил как водитель, использовав соответствующий фразеологизм», — объяснился министр.

Министра также раскритиковали за снимок в футболке с нецензурной надписью. Он сказал, что эту футболку ему подарила жена, заявив, что ходить в отпуске в костюме и галстуке не собирается.

Ранее в Красноярском крае советник губернатора назвал жителей региона, недовольных из-за дыма от лесных пожаров, «ноющей кучкой дерьма».