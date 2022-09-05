Общество 05 сентября 2022, 16:15 (обновлено: 05 сентября 2022, 17:22) Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Путин рассказал, как принял Камчатку за сон Президент РФ Путин прибыл на Камчатку, где встретился с участниками экологического форума РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин заявил, что после девяти часов сна в самолете принял Камчатку за сон. Об этом сообщил ТАСС.

По прибытии главы государства на полуостров первым пунктом в его графике стала встреча с участниками экологического форума.

Реклама

«Я же прямо с самолета. И в самолете, слава богу, спал: пока девять часов летел, все девять часов спал. Поэтому когда из самолета вышел, посмотрел на сопки, на вулканы, подумал: может, я еще сплю», — поделился он с экологами.

Реклама

Но когда началась встреча, президент «понял, что проснулся».

В ходе визита на Камчатку Владимир Путин предположил, что в России может возобновиться движение юных натуралистов. Президент РФ поддержал эту идею и пообещал обсудить реализацию инициативы с регионами и правительством.

0 0 0 0 0 0