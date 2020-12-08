Камчатка объявила 31 декабря выходным днем

Последний день года — 31 декабря — в Камчатском крае будет выходным. Такое решение принял губернатор региона Владимир Солодов.

По его словам, нерабочее 31 декабря позволит жителям нормально подготовится к празднику: купить продукты и все необходимое для создания праздничной атмосферы. Об этом написало РИА «Новости».

Солодов отметил, что в ближайшее время будут приняты нужные нормативные акты и направлены рекомендации в муниципалитеты. При этом глава региона отметил, что 26 декабря — суббота — будет рабочим днем.

Ранее несколько регионов объявили о том, что сделают 31 декабря выходным днем. В их числе оказались Орловская, Владимирская, Белгородская, Костромская, Курская области, а также Ставрополье, Крым и Республика Татарстан.

Партия ЛДПР предложила внести в Госдуму законопроект, согласно которому последний день декабря должен стать выходным по всей России. Также депутаты считают, что праздничными днями нужно сделать 1, 2, 3, 4, 5 и 6 января.

Пока же 31 декабря считается рабочим днем. Отдыхать россияне будут с 1 по 10 января.