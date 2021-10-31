Камбоджа одобрила вакцинацию российским «Спутником V»

Применение вакцины от коронавируса «Спутник V» одобрили уже в 71 стране мира. Список пополнила Камбоджа.

Информацию об этом предоставили в Российском фонде прямых инвестиций. В РФПИ отметили, что Камбоджа стала 71-м государством, которое разрешило своим жителям прививаться российской вакциной, сообщило РИА «Новости».

В конце августа применение вакцины «Спутник V» одобрила Индонезия. Она стала 70-й страной в списке. Регистрацию провели в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA), уточнили тогда в РФПИ.

На тот момент общее население всех стран, одобривших «Спутник V», составило четыре миллиарда человек, или более 50% населения планеты.

В фонде отметили, что применение «Спутника V» в ходе вакцинации населения как в России, так и в других странах показало, что российская вакцина является одной из самых безопасных и эффективных.

«По количеству полученных одобрений государственными регуляторами „Спутник V“ занимает второе место в мире», — подчеркнули в пресс-службе фонда.