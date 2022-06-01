КамАЗы вместо Vоlvо. Замена импортных мусоровозов из-за санкций обойдется в 36,1 миллиарда рублей

Из-за западных санкций российским операторам по вывозу мусора придется за пять лет полностью заменить иностранные мусоровозы — поставка таких машин и запчастей к ним прекратилась. Замена четырех тысяч мусоровозов обойдется в 36,1 миллиарда рублей. Такую оценку «Российского экологического оператора» (РЭО), курирующего мусорную реформу, привел РБК.

По данным РЭО, в России работает 15,5 тысячи мусоровозов, из которых около 6,1 тысячи — отечественные КамАЗы, полторы тысячи — ГАЗы и 3,1 тысячи — МАЗы из Белоруссии. До санкций мусоровозы часто закупались в Швеции, Германии, Японии, Италии. Среди самых популярных марок были шведские Scania и Volvo, японская Isuzu и немецкая Mercedes. За последние пять лет российские компании потратили 1,9 миллиарда рублей на импортные мусоровозы, следует из информации на сайте госзакупок. Больше всего европейской техники — в Москве (54%) и Московской области (53%).

Теперь зарубежную технику заменят российской, белорусской и китайской. В целом покупка машин при плановом обновлении автопарков до 2026 года обойдется в 45 миллиардов рублей с учетом средней цены мусоровоза девять с половиной миллионов. При этом общее количество мусоровозов вырастет на 20%, поскольку европейские большегрузы будут меняться на большее количество машин с меньшей грузоподъемностью, пояснила операционный директор компании «РГ-Техно» Варвара Петрушина. Эксперты отметили, что это потребует увеличения штата водителей и механиков.

Дополнительные расходы

Мусоровозы в России собирают на Ряжском авторемонтном заводе (2,2 тысячи в год), Мценском заводе коммунального машиностроения и Арзамасском заводе коммунального машиностроения (по две тысячи в год), на предприятиях «Экомтех» (до 500), «РГ-Техно» (450), «Автобау» (180) и НТМ (120).

По данным Минпромторга, с начала 2022 года из-за ограничений поставки европейских деталей для навесного оборудования мусоровозы на базе «КамАЗа» подорожали на 15–20%. Шасси КамАЗа и МАЗа стали дороже на 25%, однако, по данным пресс-службы КамАЗа, есть тенденция к снижению цен.

Сервисное обслуживание российских мусоровозов втрое, а то и вчетверо дешевле, чем европейских, а запчасти на российские машины дешевле в пять-шесть раз, сообщили РБК в компании «МСК-НТ» (занимается отходами в Московской, Тульской и Нижегородской областях). Правда, как добавили в пресс-службе «Ситимак» (занимается обработкой отходов в пяти регионах России), эксплуатация иностранной техники за пять лет все равно будет дешевле, чем использование российской, поскольку, например, срок службы «КамАЗа» — около трех лет, в то время как европейское шасси выдерживает до 10 лет.

Однако компании не смогут перекладывать на клиентов дополнительные расходы, которые, очевидно, предстоят. Тарифы на утилизацию мусора регулирует ФАС и они не могут быть повышены более чем на 5% в год.