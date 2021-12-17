КамАЗ привлек мигрантов из-за нехватки рабочих

КамАЗ столкнулся с дефицитом кадров в Набережных Челнах. Из-за этого неосновные бизнесы компании переносят в другие места. Впервые предприятие привлекло к работе мигрантов. Об этом заявил гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Коготин.

«Кто-то сам решил, что больше не будет работать, кого-то из-за страха перед ковидом не пустили родственники. А это все высококлассные специалисты. Одномоментно мы лишились почти 1000 человек. Для нас это много», — сказал Коготин газете «Ведомости».

По его словам, сейчас в Набережных Челнах на производстве работают 24 тысячи человек, дефицит кадров составил четыре тысячи человек. Из-за сложившейся ситуации завод впервые пригласил на работу 450 человек из Узбекистана.

Коготин отметил, что производству нужны кадры высокого уровня. Чтобы привлечь высококлассных работников, осенью им подняли зарплату более чем на 20% и увеличили социальный пакет.

Решением проблемы с сотрудниками может стать, по мнению представителя КамАЗа, также привлечение к труду заключенных по программе ФСИН.