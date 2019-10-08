«Суд считает ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. <…> Суд постановил продлить срок содержания под домашним арестом в отношении Калви и Дельпаля до 13 января 2020 года», — заявила судья Наталия Дударь.

Басманный суд отказал защите обвиняемых, которая просила освободить Калви и Дельпаля под залог в пять миллионов рублей за каждого, и удовлетворил ходатайство следствия. Его поддержали также прокурор и представители потерпевших.

По мнению следствия, после выхода на свободу под залог подозреваемые могут скрыться и продолжить преступную деятельность. Кроме того, они могут помешать дальнейшему ходу расследования. За тот срок, на который Калви и Дельпалю продлили домашний арест, следствие сможет провести необходимые допросы и проверки, а затем предъявит им окончательное обвинение.

Дело Baring Vostok возбудили 13 февраля 2019 года. Под стражу заключили шестерых фигурантов расследования: Майкла Калви, Филиппа Дельпаля, директора по инвестициям Ивана Зюзина, партнера компании Вагана Абгаряна, экс-председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова. Их обвиняют в хищении у банка «Восточный» 2,5 миллиарда рублей.

Позднее Калви, Дельпаль и Кордичев были переведены под домашний арест.