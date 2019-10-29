Калви и Дельпаля оставили под домашним арестом

Калви и Дельпалю продлили домашний арест Подробнее

Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного районного суда, продлил домашний арест Майклу Калви и Филиппу Дельпалю до 13 января. Оба фигуранта проходят по делу о хищении 2.5 миллиардов рублей у банка «Восточный».

Следствие считает, что оба бизнесмена вместе с другими неустановленными лицами убедили акционеров банка списать долг «Первого коллекторского бюро» взамен на 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Стоимость ценных бумаг, по версии следствия, составила всего 600 тысяч рублей, а долг составлял около трех миллиардов.

Сам Калви в качестве доказательства приводил данные независимого аудита, который оценил долю в компании на намного большую сумму.

Следствие считает, что отпускать фигурантов дела из-под ареста нельзя, так как подозреваемые могут скрыться, продолжить преступную деятельность или помешать ходу следствия.

Под стражей остаются еще четверо фигурантов дела: директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер компании Ваган Абгарян, экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров.