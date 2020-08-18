Кальянные в России предложили закрыть до конца года

В России предложили ограничить работу кальянных до конца 2020 года. Мера, по мнению общественников, поможет минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции.

Инициатива принадлежит члену Общественной палаты Султану Хамзаеву. Он описал ее в письме на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, сообщил сайт RT со ссылкой на документ.

Хамзаев обратил внимание на мнение экспертов, которые не раз говорили об опасности кальянов. При их курении возрастает вероятность распространения инфекционных заболеваний. Такой точки зрения, в том числе, придерживаются представители министерства.

«Просим рассмотреть возможность рекомендовать властям субъектов Российской Федерации запретить до конца текущего года работу специализированных кальянных», — отмечено в обращении.

Некоторые специалисты, добавил Хамзаев, опасаются, что осенью распространение COVID-19 в стране усилится. Свое предложение он дополнил идеей запретить продажу кальянов в ресторанах и кафе до 31 октября 2020 года. К этому времени должна начать действовать норма, запрещающая курение кальянов в помещениях для общественного питания.

Через колбы кальянов, как ранее говорили в Минздраве, коронавирус может активно распространяться.