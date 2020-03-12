Кальянные Санкт-Петербурга призвали закрыть из-за пандемии коронавируса

Милонов подчеркнул, что Москве и Санкт-Петербургу стоит последовать примеру ОАЭ, Саудовской Аравии и Кувейта, где кальяны запретили курить из-за коронавируса.

«Просто запретить кальянные. И никого это не заденет. Их не было и не должно быть. Наши глупые девчонки и мальчишки решили эту модную штуку в себя впихивать. Как дети, всякую гадость тянут в рот. Через две недели о ней все забудут», — заявил он.

Решение депутата поддержал доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог Дмитрий Вологжанин. По его мнению, во время распространения коронавируса курительные приборы общего пользования несут особую опасность.

«Все, что связано с возможностью передачи инфекции воздушно-капельным путем, опасно в условиях пандемии коронавируса. Насколько возможны идеальные условия содержания заведений и обработка кальянов? Никто не скажет», — добавил Вологжанин.

Депутат Законодательного собрания Денис Четырбок тоже согласился с инициативой Милонова.

«Надо здраво подходить к вопросу. Под всем должна быть основа. То, что кальянные мешают жилым домам — это факт. А в коронавирусе должны разбираться специалисты», — заметил он.

Его коллега Алексей Цевелев призвал опираться на решение специалистов и посоветовал не наводить панику среди граждан.

«На время эпидемии коронавируса я бы запретил громкие высказывания депутата Милонова. Он вносит много сумятицы. Опаснее самого заражения, только паника вокруг него», — подчеркнул депутат.