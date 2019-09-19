Кальянные могут исчезнуть из Петербурга

Кальян сам по себе достаточно опасен, об этом собеседник издания говорил еще пять лет назад. Тогда для беседы собирались врачи и специалисты, никто из них не упомянул про пользу курения. Напротив, кальян — иллюзия безопасного курения.

«Кальянные в нашем городе должны быть уничтожены, это вообще не наша культура, этим заведениям в общественных местах не место. Кто хочет, пусть курит у себя дома», — заявил Милонов.

По его словам, на Востоке культура курения значительно отличается от российской. На родине кальяна — в Сирии и других восточных странах — это целая культура, «без разврата, драк и прочего». В РФ же все иначе, уверен депутат.

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Иногда в смесь для кальянов входят наркогенные вещества. В таком случае курение кальяна вызывает такую же зависимость, как и при курении обычного табака. Об этом рассказала заместитель главного врача СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница» Елена Куркова. Вещества в смеси для кальянов не проверяются с помощью госстандартов. К тому же никто не знает состав, поэтому в смесь можно вложить все, вплоть до наркотических веществ.

«Если в состав кальянов, электронных сигарет будет входить никотин, наркотические или психотропные вещества, то при регулярном употреблении физиологическая зависимость от этих веществ точно сформируется», — отметила Куркова.

Кроме того, формируется психологическая зависимость. Если человек курит кальян или электронные сигареты, он постепенно привыкает к культуре курения. Позже можно перейти и на реальные сигареты, добавила заместитель главного врача.

Да и версия, что кальян помогает бросить курить, не соответствует действительности. Курильщик также пускает дым, поэтому отказаться от вредной привычки в итоге не удается.