Кальянные клубы предложили создать в России

Бизнес-омбудсмен Борис Титов выступил с предложением сделать кальянные отдельным видом экономической деятельности. С такой инициативой он обратился к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.

Письмо оказалось в распоряжении РИА «Новости». В нем говорится, что таким образом удастся избежать правовых коллизий при открытии кальянных клубов.

Титов рассказал, что к нему поступают обращения от предпринимателей по вопросу о запрете кальянных.

«Бизнесмены уверяют — подобная норма закона серьезно скажется на деятельности кафе и ресторанов, так как предоставление услуг кальянов — это ощутимое увеличение среднего чека», — заявил омбудсмен.

Титов считает, что кафе, бары и рестораны могли бы разделять залы для тех, кто курит кальян, и остальных. Однако закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма устанавливает запрет на курение кальянов.

Автор инициативы считает, что проблему можно было бы решить с помощью открытия кальянных клубов. В идеале они должны находиться рядом с ресторанами и кафе.

Курить в российских заведениях запрещено с лета 2014 года. С 20 октября 2020 года запрет также будет действовать на потребление никотинсодержащей продукции (электронные сигареты, системы нагревания табака) или использование кальянов в помещениях, которые предназначены для предоставления услуг общепита.