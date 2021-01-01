Калининградцам показали обрезанное новогоднее обращение Путина

Калининградский телеканал «Каскад» показал новогоднее обращение Владимира Путина с обрезанным лицом. Руководство компании обещало наказать виновников.

Местные жители, увидев обрезанную картинку новогоднего обращения, сначала подумали, что сломался телевизор. Но и на других устройствах в трансляции телеканала «Каскад» нельзя было увидеть целого Путина, сообщило местное издание «Клопс».

На следующий день руководство канала сообщило своим телезрителям, что ошибка трансляции была связана с техническим сбоем, и извинилось перед ними. Представители компании заявили, что «виновные будут наказаны». Сейчас в редакции телеканала проводится внутреннее расследование.

Новогоднее обращение Владимира Путина в 2021 году было одно из самых длинных за все время его президентства. Оно длилось шесть минут. В новогодней речи президент пожелал россиянам верить в себя, не отступать перед трудностями и подчеркнул, что все испытания временные. Он отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса и финансовые трудности, граждане провели 2020 год достойно.