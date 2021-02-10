Литва возобновила транзит газа в Калининградскую область

Литва по просьбе «Газпрома» почти на сутки прекратила подачу газа в Калининградскую область. Сейчас поставки возобновились, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные литовского газотранспортного оператора Amber Grid.

Российский газ идет в Калининград транзитом через Белоруссию и Литву. В 2015 году «Газпром» заключил десятилетний контракт с Amber Grid. Газ поставляется по схеме «отправляй или плати». Из-за этого временная приостановка не сказалась финансово на Amber Grid, сообщили в компании.

В понедельник, 8 февраля, газотранспортный оператор получил уведомление от «Газпрома» о приостановке транзита из Литвы в Калининград с утра следующего дня. Причины не уточнялись.

В пресс-службе «Газпрома» отмечали, что на время отключения потребности области в природном газе полностью обеспечиваются за счет подземного хранилища. Поздним вечером 9 февраля транзит из Литвы возобновился.

С 2019 года в Калининградской области действует плавучий регазификационный терминал «Маршал Василевский». В «Газпроме» тогда заявляли, что после 2025 года, когда завершится контракт с Литвой, он позволит полностью обеспечить область газом за счет поставок морским путем.