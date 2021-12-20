Адвокаты прокомментировали дело калининградских врачей

Московский областной суд продлил меру пресечения для калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, которых обвинили в убийстве новорожденного. «Вечерняя Москва» обсудила с адвокатами стороны обвинения и защиты детали этого дела.

По данным издания, в роддоме, где работали врачи, родился недоношенный ребенок, масса тела которого составляла 700 граммов. По версии следствия, Белая, узнав, что ребенок родился на таком сроке, решила его убить, чтобы не портить статистику.

Правоохранители предполагают, что Сушкевич по указанию Белой ввела ребенку смертельную дозу сульфата магния. В результате младенец умер. Затем якобы по приказу Белой в историю родов внесли ложные сведения о гибели плода в материнской утробе.

Адвокат матери ребенка Лариса Гусева рассказала, что ее подопечная думала, что новорожденный умер из-за того, что его отключили от аппарата, к которому он был подключен.

«Только в суде она поняла, что ей показывали уже мертвого ребенка. Следователям она говорила: „Мне показали ребенка, но аппарат не издавал звуков. Мне сказали, что так и должно быть“». И Зиеда (мать ребенка — Прим. ред.) приняла это за чистую монету, — уточнила юрист.

Адвокат Сушкевич Камиль Бабасов добавил, что эта убежденность возникла из-за того, что врачи не сразу объяснили, что ребенок находится в тяжелом состоянии.

«Когда у Ахмедовой родился ребенок, ей сказали, что все нормально. Никто из врачей к ней не подошел и не сказал: „Ваш ребенок в тяжелом состоянии“. Диалога не было», — обратил внимание собеседник издания, подчеркнув, что плохое знание русского языка матерью ребенка осложняло ситуацию.