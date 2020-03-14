Калининградские власти призвали не заселять иностранцев из-за коронавируса

Несмотря на эпидемию коронавируса, гостиницы Калининградской области не отменяют бронирование и заселяют иностранцев, приехавших из стран «красной зоны». Это необходимо изменить, заявили местные власти.

Речь идет о гражданах Италии, Германии, Франции, Испании, Ирана, Китая и Южной Кореи.

Региональное управление Роспотребнадзора совместно с правительством Калининградской области призвало руководство отелей «не подвергать эпидемиологической опасности постояльцев» и сообщать о случаях бронирования иностранными гражданами во время карантина.

С 17 марта в регионе вводят режим повышенной готовности. Сейчас жители, приехавшие из стран «красной зоны» по коронавирусу, направляются в домашний карантин. К 16 марта власти планируют решить, что делать с водителями большегрузов, следующих транзитом через регион.

По данным Роспотребнадзора на пятницу, 13 марта, 88 жителей области находятся под медицинским наблюдением.