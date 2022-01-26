Калининградские школы перешли на дистанционное обучение

Почти 100 школ в Калининграде перешли на дистанционное обучение из-за ухудшения эпидемической ситуации. Об этом сообщило ИА «Федерал-Пресс» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«На удаленное обучение в связи с наличием в классах или группах хотя бы одного заболевшего переведено 476 классов в 90 школах», — уточнили в штабе.

Также закрыли 206 групп в 102 детских садах. Отмечается, что частные школы и сады в статистику не вошли.

За прошедшие сутки в области зафиксировано 843 случая коронавируса.