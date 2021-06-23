Калининградская область ввела обязательную вакцинацию для части населения

Калининградская область стала еще одним регионом, где ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для ряда категорий граждан. Постановление о прививках подписала главный санитарный врач региона.

Вакцинацию в обязательном порядке должны будут пройти не менее 60% сотрудников, занятых в сфере образования, медицины, торговли и транспорта, сообщило РИА «Новости».

В документе уточняется, что прививки будут обязательны для работников заведений общественного питания, салонов красоты, а также тех, кто работает в сфере бытовых услуг и предоставлению услуг по временному проживанию.

До 20 августа в регионе требуется обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников из этих категорий.

Первой обязательную вакцинацию для части населения ввела Москва. Следом за ней такое решение приняли в Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Тверской, Мурманской, Нижегородской, Кемеровской, Тульской и Сахалинской областях.

Сегодня об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан также объявили в Краснодарском крае.

За минувшие сутки в России выявили 17 594 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. Накануне их было почти на тысячу меньше.