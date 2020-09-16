Калининградская епархия отреагировала на ситуацию с мытьем обуви в источнике храма

Несколько человек помыли обувь в источнике при храме, что вызвало большой общественный резонанс. Один из молодых людей уже извинился, но Калининградская епархия РПЦ надеется, что остальные последуют его примеру.

«Мы хотели бы, чтобы и остальные участники присоединились к извинениям, и надеемся, что они впредь будут уважительно относиться к культурным, религиозным и историческим ценностям, потому что такое поведение недопустимо», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы епархии.

Сейчас проверкой занимаются сотрудники полиции. В самом храме перекрыли краны в источнике. По словам пресс-службы, открывать воду теперь решили только по церковным праздникам.

Ранее об инциденте высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что молодые люди не были чеченцами, несмотря на сообщения прессы. Ситуацию Кадыров назвал не просто цинизмом, а полным отсутствием нравственности у участников инцидента.

Речь идет о видео, которое появилось 14 сентября в соцсетях. На кадры попали молодые люди, которые мыли обувь в источнике православного храма со словами: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим». Позже один из них извинился. По его словам, он вместе с приятелями посчитал, что находится у обычного крана с водой.