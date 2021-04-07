Калининградец попадет под суд за вымогательство интимных фото у 12-летней

Житель города Немана Калининградской области вымогал у 12-летней девочки интимные фотографии и угрожал расправой за отказ. Он предстанет перед судом, сообщило РИА «Новости».

В ноябре 2018 года студент, проживающий в общежитии калининградского колледжа, познакомился в интернете со школьницей из Свердловской области. На тот момент девочке было 12 лет. Школьница отправила обвиняемому интимные фотографии. Позже, по версии следствия, молодой человек начал вымогать у девочки еще материалы интимного характера и пригрозил распространить уже имеющиеся фото в случае отказа. Пострадавшая согласилась на это условие из страха огласки.

Девочка отправила обвиняемому около 40 фотографий и около 12 видеофайлов. После он потребовал от нее 400 рублей и вновь пригрозил распространением фотографий. Все полученные от девочки материалы молодой человек разместил в личном виртуальном хранилище и предоставил доступ к просмотру для некоторых пользователей, уточняет следствие. Девочка рассказала о происшествии родителям. Мама потерпевшей написала заявление в полицию.

«Двадцатилетний житель Немана предстанет перед судом по обвинению в понуждении несовершеннолетней к совершению действий сексуального характера, вымогательстве, распространении порнографии и незаконном распространении сведений о частной жизни лица… Сбор доказательств завершен, уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Московского района Калининграда, направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщила представитель следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.

Молодому человеку грозит суд по нескольким статьям Уголовного кодекса. Он обвиняется в понуждении лица к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, совершенное в отношении несовершеннолетней, вымогательстве, приобретении, хранении в целях распространения и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Обвиняемый заверил следствие в том, что не знал, сколько лет пострадавшей.