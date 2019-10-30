Калининградец поймал карпа весом в 26 кг

По информации «Царьграда», в воскресенье 27 октября калининградский рыбак Алексей Загородний поймал гигантского карпа. Рыба весила 26,4 килограмма. Загородний рыбачил на Карповом озере.

Мужчина отметил, что поймал карпа на волосяную оснастку — шарик диаметром 15 миллиметров. По его словам, вытаскивать рыбу пришлось около 40 минут. Когда же карпа все-таки удалось достать, Загородний сделал фотографию и отпустил рыбу обратно в воду.

«Возврат рыбы в водоем — главный закон спортивной рыбалки. Карпу, которого я поймал, думаю, около 30 лет. Этих рыб немного в Калининградской области. Вылавливая их, мы можем нарушить популяцию, поэтому важно отпускать их. Иначе наши дети будут знать о существовании карпов только по рассказам взрослых», — заметил он.

Ранее в конце сентября рыбаку Александру Болотникову тоже удалось поймать крупного карпа. Тогда рыба весила 25,3 килограмма. Болотников, как и Загородний, рыбачил на Карповом озере.