Календарь вымирания современных профессий появился в России

Таких специальностей оказалось около полусотни. Авторы проекта в общей сложности взяли за основу стандартный календарь профессиональных праздников и предложили в день каждой профессии отмечать ее смерть.

К примеру, в начале года свою «календарную смерть» могут отметить журналисты, профессора и консьержы, в феврале — SMM-менеджеры, пилоты, экскурсоводы и даже бармены. В марте могут закончить свое существование профессии охранника, метеоролога, архивариуса, таксиста, билетера и диджея.

Также в очереди на вымирание оказались профессии хирурга, эколога, сисадмина, переводчика, фитнес-тренера, экономиста и Деда Мороза. Авторы проекта пояснили, сто составили такой календарь для того, чтобы привлечь внимание к важности переквалификации специалистов, так как в современном мире все стремительно автоматизируется, а то, что раньше делали рабочие некоторых профессий, сейчас делают роботы.