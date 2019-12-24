Календарь и полотенце оказались в списке худших подарков на Новый год

Многие россияне дарят друг другу на Новый год милые сувениры или символы года. Однако исследование проекта Hi-Tech Mail.ru показало, что эти вещи люди считают самыми худшими подарками на праздник.

«В ходе исследования опрошенные составили рейтинг антиподарков, которые им не хотелось бы получить на Новый год: сувениры, символы года (57%), мягкая игрушка (52%), весы (49%), мыло (48%), календарь (48%), станок для бритья (48%), массажный коврик (45%), биткоин (42%), набор косметики (40%), полотенце (38%)», — сказано в результатах опроса, который оказался в распоряжении РИА «Новости».

Также исследователи составили антирейтинг подарков среди электроники. Худшей признана электробритва. От такого презента готовы отказаться 48% опрошенных. Еще 41% не горит желанием получить игровую консоль, 38% — музыкальную колонку, 37% — электронную книгу, 36% — навигатор, 31% — экшн-камеру. Для 29% не самый лучший подарок — видеокамера, для 28% — робот-пылесос, 27% не нужны наушники и фотоаппарат.

При этом 53% респондентов подчеркнули, что при выборе подарков ориентируются на пожелания близких, еще 18% идут в магазин с заранее подготовленным списком, а 15% выбирают то, что им попадется на глаза. Также 81% ответил, что никогда не брал кредит для покупки подарков.

Презент должен оказаться полезным человеку — так считают 70% опрошенных. Однако 11% придерживаются мнения, что подарок должен удивлять, еще 9% ответили, что главное — это внимание. Тем не менее 71% признал, что дарит бесполезные вещи, «еще 9% добавили, что всегда избавляются от них, передаривая кому-нибудь».

Исследователи проводили опрос с 13 по 18 декабря среди почти 5,2 тысячи россиян.

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