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    20 августа 2020, 11:32

    «Калашников» создал автомат с говорящим названием. «Малыша» поднимет даже ребенок

    Андрей Иванов

    Концерн «Калашников» разработал малогабаритный автомат «Малыш» для самообороны. Он будет легче общевойскового автомата на килограмм. Специалисты уже закончили предварительные испытания нового оружия.

    «В настоящее время завершился этап предварительных испытаний и идет подготовка и изготовление опытных образцов для проведения государственных испытаний», — рассказал в интервью РИА «Новости» генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов.

    «Малыша» разрабатывают в двух калибрах: 5,45 миллиметра и девять миллиметров. Весить он будет на килограмм меньше обычного.

    В этом же интервью Тарасов сообщил, что «Калашников» начал продавать новый автомат АК-12 за границу. Он отметил, что российское оружие получат страны ближнего зарубежья, однако конкретно их не назвал.

    Концерн «Калашников» представит образцы нового оружия на военно-техническом форуме «Армия-2020», который будет проходить с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот». Одной из новинок будет смарт-ружье, которое может синхронизироваться со смартфоном.

    Новости SMI.FM