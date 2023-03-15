Общество 15 марта 2023, 10:11 «Калашников» превратит БК-16 в полноценный сторожевой катер Глава «Калашников» Лушников: концерн работает над модификацией катера БК-16 Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Специалисты концерна «Калашников» работают над несколькими модификациями транспортно-десантного катера БК-16 для силовиков. Предполагается, что судно должно стать сторожевым катером. Об этом заявил ТАСС президент компании Алан Лушников.

«Сейчас одновременно ведутся работы по созданию нескольких новых модификаций скоростного транспортно-десантного катера БК-16 проекта 02510 для различных силовых структур», — сказал он во время выставки «Экспотехностраж-2023».

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При этом, кто заказчик, Лушников уточнять не стал. По его словам, модификации судна будут очень значимы и интересны для «Рыбинской верфи». Ведь речь идет о новых технических решениях, позволяющих сделать из базового десантного катера полноценный сторожевой.

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Ранее стало известно, что концерн начал продавать в России модульный пистолет Лебедева. Заказчик уже получил первую партию.