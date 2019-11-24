  • «Калашников» представил прототип нового электромотоцикла. Видео

    24 ноября 2019, 03:12

    Кирилл Фролов

    Концерн «Калашников» представил прототип электоромотоцикла в стиле cafe racer. Машина предназначена «для скоростных поездок на небольшие расстояния», сообщила пресс-служба компании.
    «Калашников» представил прототип нового электромотоцикла. Видео

    Также «Калашников» опубликовал видео с мотоциклом на своем сайте. Вживую прототип показали на форуме «Проектория», который проходит в Ярославле с 23 по 26 ноября.

    Илон Маск вытащил из будущего бронированный пикап. Он сразу разбился, но все равно нравится людям

    Подробнее

    Как сообщили ТАСС в «Ростехе», в который входит концерн «Калашников», максимальная скорость прототипа — 100 километров в час. Запас хода на одной зарядке литий-ионных аккумуляторов достигает 100 километров.

    Машина оборудована бесщеточным двигателем максимальной мощностью 50 киловатт (около 68 лошадиных сил).

    Мотоцикл может работать только при плюсовых температурах — от 0 до 40 градусов.

    В августе 2018 года «Калашников» выпустил партию электромотоциклов для работы патрульно-постовой службы Москвы во время чемпионата мира по футболу.