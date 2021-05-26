«Калашников» показал испытания секретного оружия

Концерн «Калашников» опубликовал видео испытаний секретного оружия на своей странице во «ВКонтакте» и предложил подписчикам угадать, что протестировали специалисты. Подписчики предположили, что это выстрелы из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).

На кадрах видны взрывы на укреплении-мишени. Пролетавший над местом испытаний дрон с видеокамерой рухнул от удара на землю.

«Когда кадр важнее дрона. Если что, это спойлер к большому релизу. Кто угадает, что анонсируем?» — говорится в подписи к ролику.

На прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу во время выступления на просветительском марафоне «Новое знание» рассказал, что в России начали производить боевые роботы с искусственным интеллектом. По словам главы военного ведомства, их «можно показывать в фантастических фильмах». Шойгу подчеркнул, что в стране идет большая работа по созданию оружия будущего.