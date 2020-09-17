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    17 сентября 2020, 20:14

    Каковы тайные сигналы при флирте? Выяснили американские ученые

    Артур Блянихов

    Американские специалисты провели исследование с целью выяснить, какие признаки свойственны девушкам при флирте. С результатами ознакомился портал Inforeactor.

    Отмечается, что многие мужчины не могут отличить обыкновенную вежливость от флирта во время общения с девушкой. Как результат — неверные выводы как о себе, так и о собеседнице.

    Ученые из Канзасского университета обратились за помощью к профессиональным актрисам и добровольцам, чтобы разобраться в этом вопросе. Выяснилось, что при флирте женщины подают скрытые кокетливые сигналы, слегка наклоняя или поворачивая голову.

    Они убирают волосы, надувают губы и показывают шею. Кроме того, чтобы привлечь внимание, они моргают и опускают глаза, после чего кротко поглядывают на возможного партнера.

    Новости SMI.FM