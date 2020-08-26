Каковы причины подростковой жестокости? Объяснила психолог

Сайт «Аргументы и факты» рассказал, что методика, разработанная Малюшиной, помогает не только разобраться в причинах правонарушений, которые совершают подростки, но и предотвратить их.

Общая причина подростковой агрессивности объясняется социально-экономической обстановкой в стране. Поскольку большая часть российских родителей работает, им некогда заниматься воспитанием детей. А в становлении ребенка ключевую роль играют взаимоотношения в семье.

Дети, оставленные без присмотра, уходят в компьютерные игры, проводят много времени в телефоне или соцсетях, а также находят для себя авторитетов вне дома и семьи.

«Как это ни банально, необходима профилактика, совместная работа семьи, школы, учреждений допобразования, комиссий по делам несовершеннолетних. Я считаю, формирование правосознания надо начинать в детском саду, в раннем возрасте объяснять, что хорошо, а что плохо, выявлять отклонение от общепринятых норм», — поделилась собеседница издания.