Какова стоимость суррогатного материнства в РФ? Ответила депутат Госдумы

По словам законодателя, стоимость контракта на суррогатное материнство может доходить до 10 миллионов рублей. При этом из этих денег сама суррогатная мать получает от 1 до 1,2 миллиона.

По мнению Цыбизовой, в стране нужно законодательно оформить технологию суррогатного материнства, поскольку для некоторых людей это последний шанс стать родителями.