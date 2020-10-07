facebook_pixel
    07 октября 2020, 20:05

    Какова стоимость суррогатного материнства в РФ? Ответила депутат Госдумы

    Артур Блянихов

    Член думского Комитета по охране здоровья Татьяна Цыбизова рассказала, сколько стоят в России услуги суррогатной матери. Парламентария процитировало ИА НСН.

    По словам законодателя, стоимость контракта на суррогатное материнство может доходить до 10 миллионов рублей. При этом из этих денег сама суррогатная мать получает от 1 до 1,2 миллиона.

    По мнению Цыбизовой, в стране нужно законодательно оформить технологию суррогатного материнства, поскольку для некоторых людей это последний шанс стать родителями.