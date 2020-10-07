Какова стоимость суррогатного материнства в РФ? Ответила депутат Госдумы
Член думского Комитета по охране здоровья Татьяна Цыбизова рассказала, сколько стоят в России услуги суррогатной матери. Парламентария процитировало ИА НСН.
По словам законодателя, стоимость контракта на суррогатное материнство может доходить до 10 миллионов рублей. При этом из этих денег сама суррогатная мать получает от 1 до 1,2 миллиона.
По мнению Цыбизовой, в стране нужно законодательно оформить технологию суррогатного материнства, поскольку для некоторых людей это последний шанс стать родителями.