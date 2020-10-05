Какова причина новой вспышки коронавируса? Объяснил фармаколог

Специалист заметил, что во время туристического сезона (август и первая половина сентября) наблюдалось полное несоблюдение эпидемиологических мер, таких как дезинфекция, маски и социальная дистанция.

«Это неизбежно должно было привести к вспышке», — выразил уверенность собеседник информагентства.