Какова причина новой вспышки коронавируса? Объяснил фармаколог
Клинический фармаколог Александр Эдигер разъяснил ИА Ura.ru, что несоблюдение мер безопасности последние два месяца стало причиной новой волны коронавируса.
Специалист заметил, что во время туристического сезона (август и первая половина сентября) наблюдалось полное несоблюдение эпидемиологических мер, таких как дезинфекция, маски и социальная дистанция.
«Это неизбежно должно было привести к вспышке», — выразил уверенность собеседник информагентства.