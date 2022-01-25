«Какой там ремонт?!» Переселенцы из ветхого жилья в Коми провалились под пол в новом доме

В Коми судьба сыграла злую шутку с переселенцами из ветхого жилья в городе Емве, которые провались под пол в новом доме. Коммунальный апокалипсис сняли на видео. Дочь хозяйки квартиры Валентина Матлас рассказала «360», что в произошедшем обвиняют самих жильцов.

Пол в ванной, как можно заметить на кадрах, провалился вместе с двумя девушками. К счастью, друзья вытянули их наверх.

Валентина рассказала, что эту квартиру дали ее маме, которая является инвалидом I группы. По ее словам, это новый дом, его построили только в 2016 году. Летом Валентина забрала маму к себе домой, а в новую квартиру пустила жить сестру. Ее можно увидеть на видео выше.

«Они вечером собрались, к ним пришли гости. Они пошли в ванную покурить. К ним спустилась соседка со второго этажа. Она открыла дверь, наступила на пол, даже зайти не успела, и они все провалились вниз», — поведала она.

Все, кто провалился под пол, получили травмы.

«Одна девчонка лежит дома, не ходит, к врачам обращалась, ей выписали уколы, вот на 4000 рублей она уколы купила. У Сергея, по-моему, ребра сломаны, он работал с поломанными ребрами, завтра он идет к хирургу. А девчонки, по-моему, сегодня ходили в больницу», — сказала она.

Валентина сказала, что ее сестра после этого ушла жить к своим родственникам. Куда ей теперь обращаться, она не знает.

«Мы в прокуратуру звонили. Вообще, в принципе, все знают, но никто ничего не предлагает, ничего не подсказывают», — призналась она.

И такая проблема не только в этой квартире. В других квартирах точно такие же полы.

«И сейчас обвиняют в том, что больше двух человек зашло в ванную. Что в ванную больше двух человек заходить нельзя и мы виноваты в том, что прогнулся там пол», — возмутилась Валентина.

Наталья, сестра Валентины, которая пострадала при обвале, рассказала «360», что в тот день к ней пришли ночевать подруга с другом и ребенком. Они пошли покурить, когда им написала соседка, которая, поняв, что они не спят, решила зайти. И не успели они докурить, как все провалилось.

«Все нормально, все хорошо было, ни трещин, ничего, полы ровные, все. Мы вообще не поняли, что произошло. Мы уже провалились, и на нас все это падает: машинка стиральная, ванна, унитаз, плитки падали», — сообщила Наталья.

На помощь пришла соседка, которая услышала грохот. Она прибежала и начала всех вытаскивать. На видео она кричит: «Чумакова! Чумакова!»

«У подруги ссадины, плечо болит. Больше всего пострадала девушка, она ходить не может, ей уколы прописали, она лежит, ноги прямо опухли, гематомы там адские, большие», — рассказала она.

Жильцы жаловались в администрацию, но там обвинили во всем их самих.

«Там начали на нас орать, мы ушли. Потом к нам глава администрации пришел, они там какие-то бревна считали, чтобы ремонт сделать. Да какой там ремонт?!» — сказала Наталья.

Глава администрации Емвы Василий Шахов сообщил «360», что после аварии жильцам из этой квартиры предложили временное жилье на период, пока будут проходить ремонтные работы.

«На словах девушка, которая здесь проживает, отказалась, заявив, что нужна или хорошая квартира, или проведенный ремонт. Квартира находится в муниципальной собственности, она не приватизирована. Поэтому принято решение по восстановлению полов в данной квартире. Вот сейчас закончим дефектную ведомость, будет составлена смета, и будет понятно, о какой сумме идет речь. Будет заключен договор или муниципальный контракт, в зависимости от суммы. Будем восстанавливать», — сообщил градоначальник.