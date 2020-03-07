Какой срок — такая и скидка. В Москве откроют «Чифирную» с бонусами для бывших заключенных
Авторы этого проекта на своей странице в Instagram утверждают, что «Чифирная» — это отличное место для психологической реабилитации бывших арестантов.
«Проект предлагает по-другому посмотреть на заключенных, которые отдали свой долг государству и хотят начать новую жизнь», — говорится в одном из постов. На очередной волне популярности тюремной эстетики и ценностей подобное заведение может запросто увлечь «романтикой» жизни за колючей проволокой тех, кто всегда был далек от этого.
Основным «Чифирной» будет, соответственно, так называемый чифирь — вываренная в кипятке концентрированная чайная заварка. Напиток этот наносит сокрушительный удар по сердечно-сосудистой и нервной системам и вызывает привыкание.
Сейчас авторы идеи набирают бариста. Обязательное условие — судимость и опыт варки чифиря. Они уже подали заявление в Роспатент на регистрацию ноу-хау.