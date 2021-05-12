«Какой локдаун, вы о чем?» Голикова оценила шансы на повторную самоизоляцию в России

Новый локдаун из-за коронавируса этой осенью в России вводить не планируется. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Какой локдаун, вы о чем?» — сказала она в ответ на вопрос о возможном введении таких мер.

Режим самоизоляции действовал в России с конца марта прошлого года. Весь апрель и начало мая были нерабочими. Этот период отменили с 12 мая. Но конечное решение о послаблении ограничений было предоставлено региональным властям в зависимости от уровня заболеваемости.

В январе этого года в стране началась вакцинация. Специалисты Роспотребнадзора указали на то, что ситуация постепенно стабилизируется, однако меры предосторожности все равно следует соблюдать: носить маски и перчатки, по возможности не ездить в общественном транспорте, избегать мест большого скопления людей.

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции майские праздники были продлены. Россиянам разрешили отдыхать с 1 по 10 мая включительно. На этот период также не вводилось никаких новых ограничений.

При этом в ряде государств обстановка ухудшилась. Новый локдаун собираются объявить в Египте, пока он все еще действует в Турции. В Грузии приостановлена работа общественного транспорта.