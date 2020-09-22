Толкователь русских слов. Google выпустил дудл к юбилею Сергея Ожегова

Сергей Ожегов родился 22 сентября 1900 года в Тверской губернии. После переезда семьи в Санкт-Петербург он учился в Петроградском университете на факультете языкознания.

Работу над «Толковым словарем русского языка» вместе с Дмитрием Ушаковым он начал в конце 1920-х годов. Составлять однотомный толковый словарь русского языка Ожегов начал накануне Великой Отечественной войны. Первое издание вышло в 1949 году. При жизни автора он выдержал восемь изданий, всего их было 28. В словарь входят 80 тысяч слов и выражений, он признан единственным относительно полным словарем русского языка.

Источник фото: Google

В блоге Google сказано, что 22 сентября компания вместе с россиянами отмечает юбилей человека, создавшего стандарт русской словесности.

«Спасибо Сергею Ожегову за нанесение на карту неизведанной территории русского языкового ландшафта», — сказано в тексте.