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    06 августа 2020, 11:52

    Какое масло лучше использовать для жарки? Объяснил диетолог

    Артур Блянихов

    Диетолог и гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала радио Sputnik, какое масло лучше всего использовать для жарки на сковороде.

    Отмечается, что некоторые используют для жарки растительное рафинированное масло, чтобы еда не пригорела. Другие обходятся без жиров и готовят либо на гриле, либо на сухой сковороде. Есть и такие, кто предпочитает жарить на сливочном масле. По мнению Бережной, этот вариант не самый лучший.

    «При температуре выше 70 градусов появляются свободные радикалы, которые не являются необходимыми нашему организму и при длительном использовании могут вызывать онкологические заболевания», — цитирует специалиста «ФедералПресс».

    Он пояснила, что для приготовления блюд из твердых жиров лучше использовать сало, которое не влияет отрицательно на холестериновый обмен. Однако при высоких температурах и длительном использовании калорийность будет очень высокой.

    По словам диетолога, лучше всего жарить продукты на оливковом масле, поскольку это единственное масло, которое при высокой температуре не дает образования свободных радикалов.

    Новости SMI.FM