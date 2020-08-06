Какое масло лучше использовать для жарки? Объяснил диетолог

Отмечается, что некоторые используют для жарки растительное рафинированное масло, чтобы еда не пригорела. Другие обходятся без жиров и готовят либо на гриле, либо на сухой сковороде. Есть и такие, кто предпочитает жарить на сливочном масле. По мнению Бережной, этот вариант не самый лучший.

«При температуре выше 70 градусов появляются свободные радикалы, которые не являются необходимыми нашему организму и при длительном использовании могут вызывать онкологические заболевания», — цитирует специалиста «ФедералПресс».

Он пояснила, что для приготовления блюд из твердых жиров лучше использовать сало, которое не влияет отрицательно на холестериновый обмен. Однако при высоких температурах и длительном использовании калорийность будет очень высокой.

По словам диетолога, лучше всего жарить продукты на оливковом масле, поскольку это единственное масло, которое при высокой температуре не дает образования свободных радикалов.