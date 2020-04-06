    06 апреля 2020, 11:38

    Каким животным грозит заражение коронавирусом? Ответил главный ветеринарный врач России

    Артур Блянихов

    Главный ветеринарный врач РФ Николай Власов пояснил, какие животные могут заразиться коронавирусной инфекцией. Специалиста процитировал «Ридус».

    По словам ветеринара, в группу риска попадают зоопарковые животные, а также собаки и кошки. В южных районах — это летучие мыши и змеи.

    В свою очередь ветеринар высшей категории Михаил Шеляков заметил, что угроза заражения коронавирусом для домашних питомцев минимальна. Он добавил, что животные легче переносят свои коронавирусы.

    «Так, по некоторым оценкам, 80% кошек живут с коронавирусом кошачьих без особых последствий для организма. Вирус, впрочем, может мутировать и вызывать инфекционный перитонит кошек, но такие случаи тоже нечасты», — подытожил собеседник издания.