Каким животным грозит заражение коронавирусом? Ответил главный ветеринарный врач России

По словам ветеринара, в группу риска попадают зоопарковые животные, а также собаки и кошки. В южных районах — это летучие мыши и змеи.

В свою очередь ветеринар высшей категории Михаил Шеляков заметил, что угроза заражения коронавирусом для домашних питомцев минимальна. Он добавил, что животные легче переносят свои коронавирусы.

«Так, по некоторым оценкам, 80% кошек живут с коронавирусом кошачьих без особых последствий для организма. Вирус, впрочем, может мутировать и вызывать инфекционный перитонит кошек, но такие случаи тоже нечасты», — подытожил собеседник издания.