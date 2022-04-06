Каким запомнят Жириновского: воспоминания в трансляции
Коллеги поделились воспоминаниями о Владимире Жириновском: видео
Умер Владимир Жириновский — лидер ЛДПР, многократный кандидат в президенты, без преувеличения один из самых ярких политиков России. Последние два месяца своей жизни Жириновский провел в больнице в тяжелом состоянии. О его смерти стало известно 6 апреля.
Представить себе политику новой России без него невозможно. Сын юриста, основатель и бессменный лидер ЛДПР, один из ключевых депутатов Госдумы…
Каким запомнят Владимира Вольфовича — в нашей трансляции.