Каким запомнят Жириновского: воспоминания в трансляции

Умер Владимир Жириновский — лидер ЛДПР, многократный кандидат в президенты, без преувеличения один из самых ярких политиков России. Последние два месяца своей жизни Жириновский провел в больнице в тяжелом состоянии. О его смерти стало известно 6 апреля.

Представить себе политику новой России без него невозможно. Сын юриста, основатель и бессменный лидер ЛДПР, один из ключевых депутатов Госдумы…

Каким запомнят Владимира Вольфовича — в нашей трансляции.