Каким был маршрут Ефремова перед смертельной аварией в Москве. Схема движения и видео

Михаил Ефремов сел за руль автомобиля нетрезвым и устроил смертельное ДТП в Москве. «360» удалось отследить маршрут актера перед аварией.

Вечером 8 июня машину Ефремова заметили во дворе Большого Могильцевского переулка. Это место находится недалеко от дома актера в Плотниковом переулке. Затем Jeep направился в Глазовский переулок, откуда выехал на Садовое кольцо. Части этого этапа маршрута отмечены на схеме под вторым и третьим номерами.

Источник фото: телеканал «360»

Всего за несколько минут до столкновения Ефремов чуть не спровоцировал другую аварию. Актер выворачивал на Смоленский бульвар и подрезал другую машину. Это место отмечено на карте под номером три. Сама авария произошла на Смоленской площади.

Всего Ефремов от начальной точки до места аварии успел проехать около 2,5 километра. На Смоленской площади он вылетел на встречку через двойную сплошную и врезался в фургон. В тот момент в машине находится Сергей Захаров, который работал в Москве курьером интернет-магазина.

Медицинская экспертиза показала, что Ефремов был за рулем пьяным. Захарова во время ДТП зажало в автомобиле. Мужчину вытащили и отправили в больницу, где он скончался утром от полученных травм. Актера задержали сотрудники полиции, но затем отпустили домой под подписку о невыезде. По уголовному делу Ефремова могут отправить в тюрьму на срок до 12 лет. Сейчас у дома актера находятся журналисты, полиция и медики.