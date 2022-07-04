Лавров рассказал, каким будет ответ России на высылку дипломатов из Болгарии
Лавров назвал высылку дипломатов из Болгарии незаконной выходкой
Россия даст симметричный ответ на решение властей Болгарии выслать российских дипломатов. Об этом предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Венесуэлы Карлосом Фариа.
Лавров обратил внимание, что руководство Болгарии удивились из-за того, что премьер этой страны решил выслать дипломатов РФ. Этот шаг не имел под собой законных процедур, установленных в Болгарии, написали «Известия».
В ответ на вопрос о возможности закрытия российского посольства в Болгарии, Лавров сказал, что на действия этой страны Россия ответит аналогичным образом.
«Естественно, мы будем отвечать нашим болгарским коллегам взаимностью», — подчеркнул министр.
Глава МИД РФ добавил, что российских дипломатов объявили персонами нон грата и выслали незаконно.
«Большая их часть обеспечивала жизнедеятельность нашей дипломатической миссии. Сейчас после вот этой выходки, совершенно незаконной, по нашей оценке, нормально работать посольство не в состоянии», — пояснил он.
Министр выразил уверенность, что Болгария поступила таким образом под давлением Вашингтона.