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    18 ноября 2020, 19:31

    Каким будет 2021 год? Рассказал Дед Мороз

    Анастасия Максимовских, Елена Маркелова, Мария Ицкова

    Корреспондент «360» отправилась к главному волшебнику страны, чтобы узнать, каким будет 2021 год. А заодно посмотреть, проникла ли пандемия в московскую резиденцию Деда Мороза и как он сам переживает изоляцию.
    Каким будет 2021 год? Рассказал Дед Мороз | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Пустой зал, разметка на полу, маска на Снеговике и никаких хороводов в здании. В московской резиденции Деда Мороза тоже ждут, когда этот совсем не сказочный год закончится. Работу волшебника никто не отменял — пришлось подстраиваться под ситуацию. Впервые в тереме нельзя принимать детей.

    Каким будет 2021 год? Рассказал Дед Мороз | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Чтобы быть на связи, дедушка вместе с помощниками освоили Instagram и TikTok. Зато письма с желаниями можно теперь отправлять Деду Морозу не только по почте, но и в мессенджерах.

    Сам Дед Мороз призывает быть внимательнее и добрее друг к другу и уверен — следующий год непременно будет счастливым.

    «Странный, немножко суматошный, конечно, много неприятностей принес 2020 год, но в 2021-м все изменится», — сказал Дед Мороз.

    Не умею я колдовать, умею только волшебные вещи творить, помогаю людям, чтобы они были добрее, ласковее друг к другу, о себе и о близких не забывали

    Дед Мороз.
    Каким будет 2021 год? Рассказал Дед Мороз | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Личные встречи с Дедом Морозом теперь только на улице — на площади возле усадьбы и в парке.

    Каким будет 2021 год? Рассказал Дед Мороз | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Чтобы сохранить ощущение праздника, здесь открыли «Волшебную тропу»: прямо за резиденцией установили 65 фигур героев сказок — от «12 месяцев» до «Золушки».

    Нам остается следовать советам Деда Мороза и настраиваться на то, что 2021-й будет удивлять лишь приятными и радостными новостями.

    Кстати, сегодня Дед Мороз праздновал свой день рождения. Разумеется, в онлайн-формате.