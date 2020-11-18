Каким будет 2021 год? Рассказал Дед Мороз

Источник фото: телеканал «360»

Пустой зал, разметка на полу, маска на Снеговике и никаких хороводов в здании. В московской резиденции Деда Мороза тоже ждут, когда этот совсем не сказочный год закончится. Работу волшебника никто не отменял — пришлось подстраиваться под ситуацию. Впервые в тереме нельзя принимать детей.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы быть на связи, дедушка вместе с помощниками освоили Instagram и TikTok. Зато письма с желаниями можно теперь отправлять Деду Морозу не только по почте, но и в мессенджерах.

Сам Дед Мороз призывает быть внимательнее и добрее друг к другу и уверен — следующий год непременно будет счастливым.

«Странный, немножко суматошный, конечно, много неприятностей принес 2020 год, но в 2021-м все изменится», — сказал Дед Мороз.

Не умею я колдовать, умею только волшебные вещи творить, помогаю людям, чтобы они были добрее, ласковее друг к другу, о себе и о близких не забывали Дед Мороз.

Источник фото: телеканал «360»

Личные встречи с Дедом Морозом теперь только на улице — на площади возле усадьбы и в парке.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы сохранить ощущение праздника, здесь открыли «Волшебную тропу»: прямо за резиденцией установили 65 фигур героев сказок — от «12 месяцев» до «Золушки».

Нам остается следовать советам Деда Мороза и настраиваться на то, что 2021-й будет удивлять лишь приятными и радостными новостями.

Кстати, сегодня Дед Мороз праздновал свой день рождения. Разумеется, в онлайн-формате.