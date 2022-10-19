Какие вакансии сейчас популярны на рынке труда, рассказали в HeadHunter | 360°

19 октября 2022, 19:27
Какие вакансии сейчас популярны на рынке труда, рассказали в HeadHunter
HeadHunter: в России стало больше вакансий в сферах искусства и закупок
События последних месяцев изменили рынок труда в России. Каких вакансий сейчас на рынке больше всего, «Ридусу» рассказали в компании HeadHunter.
Наибольший рост числа вакансий за последние месяцы произошел в сферах искусства и массмедиа, страхования и закупок. Также стали чаще искать домашний персонал, рассказала руководитель службы исследований компании Мария Игнатова.
Реклама
Спрос на сотрудников снизился в сферах безопасности, салонов красоты и на производстве.
Реклама
Реклама
Реклама