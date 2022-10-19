Какие вакансии сейчас популярны на рынке труда, рассказали в HeadHunter | 360°

Общество 19 октября 2022, 19:27 Какие вакансии сейчас популярны на рынке труда, рассказали в HeadHunter HeadHunter: в России стало больше вакансий в сферах искусства и закупок

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События последних месяцев изменили рынок труда в России. Каких вакансий сейчас на рынке больше всего, «Ридусу» рассказали в компании HeadHunter.

Наибольший рост числа вакансий за последние месяцы произошел в сферах искусства и массмедиа, страхования и закупок. Также стали чаще искать домашний персонал, рассказала руководитель службы исследований компании Мария Игнатова.

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Спрос на сотрудников снизился в сферах безопасности, салонов красоты и на производстве.

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